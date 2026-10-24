Definirán hoy situación jurídica de César Jáuregui por presunta traición a la patria; convocan a caravana de apoyo

Este sábado 24 de octubre, a las 15:00 horas, se reanudará en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, la audiencia en la que un juez determinará si César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, será vinculado o no a proceso por el presunto delito de traición a la patria, imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).

La acusación federal está relacionada con la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril pasado. La investigación cobró relevancia luego de que cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, murieran en un accidente ocurrido tras el operativo.

Durante la audiencia previa, el juez impuso a Jáuregui la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos, por lo que este sábado se definirá si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal federal. Los señalamientos continúan sujetos a resolución judicial.

Cabe precisar que este procedimiento es distinto de la causa penal que se sigue contra el exfiscal en Chihuahua. En el fuero estatal, un juez ya lo vinculó a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, mientras que descartó el cargo de coalición de servidores públicos.

De manera paralela, en la capital del estado se contempla una caravana vehicular en respaldo a Jáuregui, convocada por simpatizantes y actores políticos. La movilización se suma a las expresiones de apoyo al exfuncionario, cuyo nombre también ha figurado entre los perfiles del PAN con aspiraciones a contender por la alcaldía de Chihuahua en las elecciones de 2027.