Advierte Policía Cibernética hackeos en WhatsApp a usuarios de iphone con sistema operativo desactualizado

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 23 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), exhorta a quienes utilizan iPhone a mantener actualizados el sistema operativo y la aplicación WhatsApp, para reducir riesgos de seguridad y proteger su información personal.

Las actualizaciones incluyen correcciones de fallas que pueden ser aprovechadas para comprometer la seguridad de los dispositivos. Por ello, es importante instalar la versión más reciente disponible para cada equipo.

Como medidas de prevención, la Policía Cibernética recomienda:

Actualizar iOS: revisar en Configuración, General y Actualización de software si existen actualizaciones disponibles.

Actualizar WhatsApp: ingresar a la App Store y comprobar que la aplicación cuente con su última versión.

Activar la verificación en dos pasos: habilitar esta opción desde los ajustes de cuenta de WhatsApp.

No compartir códigos de verificación: evitar proporcionarlos a otras personas, incluso si se presentan como contactos conocidos o personal de soporte.

Asimismo, invita a la ciudadanía a revisar periódicamente los dispositivos vinculados a su cuenta y cerrar las sesiones que no reconozca.

Para recibir asesoría, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética Municipal al 614 442 73 00, extensión 3214.