¡Goteras hasta en quirófanos! Exhiben deterioro de la Clínica del IMSS en Ciudad Juárez

Inundaciones y filtraciones desatan reclamos de derechohabientes, quienes cuestionan la falta de prevención y exigen atención a las instalaciones hospitalarias.

Las lluvias dejaron al descubierto las deficiencias en la infraestructura de la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Juárez, donde se reportaron inundaciones y goteras que, según las denuncias de derechohabientes, alcanzaron el área de quirófanos, lo que encendió la preocupación por las condiciones en las que se brinda atención médica.

Los usuarios manifestaron su inconformidad ante la presencia de filtraciones en un espacio destinado a procedimientos quirúrgicos, pues consideran que un hospital debe contar con instalaciones adecuadas para enfrentar las precipitaciones sin poner en riesgo la atención de los pacientes. La situación abrió cuestionamientos sobre el mantenimiento del inmueble y las medidas preventivas implementadas por la institución.

Ante este escenario, los derechohabientes demandaron que el IMSS atienda de inmediato las deficiencias y explique si las afectaciones tuvieron consecuencias en los servicios médicos. También solicitaron apoyo de IMPAC para intervenir ante la problemática, aunque no se cuenta con mayores detalles sobre el alcance de dicha petición.

La denuncia vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones de la infraestructura hospitalaria y la responsabilidad de garantizar espacios seguros para pacientes y trabajadores. Hasta el momento, no se dispone de una postura oficial del IMSS que precise el alcance de las afectaciones, las medidas correctivas o si fue necesario suspender actividades en el área señalada.