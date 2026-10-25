Sobreviven ocupantes de vehículos arrastrados por la corriente en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.— Momentos de extrema tensión se vivieron esta tarde sobre el bulevar Norzagaray, luego de que intensas corrientes pluviales arrastraran tres vehículos con dirección al Río Bravo. A pesar del peligro y la fuerza del agua, testigos de los hechos confirmaron que los tripulantes lograron salir con vida de la contingencia.

Un video difundido en redes sociales captó el instante en que un grupo de ciudadanos formó una cadena humana en un intento desesperado por poner a salvo al conductor de uno de los automóviles atrapados. A pesar de que los rescatistas lograron acercarle una soga para jalarlo hacia una zona segura, el empuje de la corriente terminó por arrastrarlo hacia el cauce del río.

De acuerdo con testimonios de Juan Carlos Rodríguez, ciudadano que participó en las labores de auxilio, el conductor del vehículo logró ser rescatado con vida en territorio estadounidense por elementos del Ejército y agentes de Migración de dicho país. Asimismo, precisó que las cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta involucrada —tres niños y dos mujeres— resultaron ilesas y quedaron bajo resguardo de las autoridades en el lado mexicano.