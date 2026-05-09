Detiene SSPE a cinco presuntos integrantes de grupo delictivo vinculados a homicidios en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, informó la detención de cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo, así como el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y narcótico, durante un operativo realizado en Ciudad Juárez.

Las acciones se llevaron a cabo el pasado 8 de mayo, derivado de labores de investigación encabezadas por detectives de la Subsecretaría de Estado Mayor, en atención a diversos hechos de homicidio registrados en distintos puntos de la ciudad, así como al oficio de colaboración UIDV-6101/2026.

Como parte de los trabajos de inteligencia e investigación de campo, los agentes obtuvieron imágenes y datos relacionados con vehículos presuntamente utilizados en los hechos violentos, entre ellos una camioneta Ford F-150 color rojo, cuya ubicación fue posible gracias al apoyo de la Dirección de Análisis Táctico (DAT).

Durante los recorridos de búsqueda implementados en el fraccionamiento Parque Mirador, los elementos detectaron la unidad señalada y, al intervenirla, sus tripulantes intentaron huir a pie; sin embargo, fueron asegurados de inmediato.

Los detenidos fueron identificados como Óscar Eduardo C. Ch., Ismael M. C., Esaul Y. D., Gabriel G. L. y Salvador H. P., quienes presuntamente pertenecen a un grupo delictivo con operación en la región.

En la inspección realizada al vehículo se aseguraron:

Un fusil tipo AR-15 calibre .223/5.56 mm con cargador abastecido.

Dos pistolas calibre 9 mm.

Diversos cargadores y cartuchos útiles.

Tres bolsas con hierba seca con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 50 gramos.

Además, fue asegurada una camioneta Ford F-150 modelo 2015, color rojo, presuntamente relacionada con las investigaciones.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por su probable relación con diversos homicidios registrados recientemente en Ciudad Juárez.

La SSPE reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia, investigación y coordinación operativa para combatir a los generadores de violencia y reforzar la seguridad en la entidad.