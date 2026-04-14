Sistema PAN: unidad y más unidad-Se viene reforma electoral estatal-El informe del Informe-Marcela y Ada Miriam

En una semana que será crucial para que el Partido Acción Nacional determine las reglas del proceso interno para definir las candidaturas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones, anoche se reunió el Sistema PAN en las instalaciones del Comité Directivo Municipal que preside César Komaba, en donde además del ya mencionado, el encuentro fue encabezado por la dirigente estatal Daniela Álvarez y el alcalde Marco Bonilla. Además, ahí anduvieron los diputados locales Jorge Soto y Joss Vega, así como la diputada federal Rocío González, la síndica Olivia Franco y la regidora Isela Martínez, entre otros liderazgos azules.

Y es que si otra cosa no sucede, en los próximos días se reunirá la mesa estratégica del panismo para, por fin, determinar el calendario que defina los pasos a seguir para todos aquellos que buscan ser candidatos a la gubernatura, presidencias municipales, así como diputaciones locales y federales, que no son pocos y ya se encuentran más que listos para dar el paso que los acerque a aparecer en la boleta electoral el próximo 6 de junio de 2027.

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Y mientras eso sucede, las encuestas siguen apareciendo aquí y allá, con números que retratan la fotografía del momento en la carrera por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, como el que el fiscal General César Jáuregui, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña y el titular de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, siguen como punteros, pero en el caso de De la Peña, con un crecimiento constante en las últimas semanas, mientras que la diputada federal Manque Granados ha quedado rezagada, sin embargo, como señaló el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Alfredo Chávez, quien también forma parte de esa quinteta de aspirantes, las encuestas no deben minimizarse, pero tampoco maximizarse, así que entre los números que reflejen, los que suspiran también saben que lo más real se palpa en el territorio.

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Ya que mencionamos al líder de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, el diputado adelantó que de plano no existen condiciones para que en el 2027 se lleve a cabo una elección directa de regidores, pues aunque ya se trabaja en una reforma electoral en el Legislativo local, a propósito de que hoy el Plan B será declarado constitucional, el coordinador panista adelantó que sí legislarán respecto a la manera de elegir regidurías, pero que pudieran hacerlo de una forma híbrida, sin embargo, no como el morenismo pretende, que es elegir con voto directo a todos y cada uno de los regidores de los 67 municipios del estado. ¿Por qué? Porque Juárez y Chihuahua, por ejemplo, tienen características territoriales y de población que en nada se comparan a municipios como Huejotitán o El Tule, así que aunque se escuche muy democrática su propuesta, lo cierto es que es extremadamente inviable en una entidad en la que cada uno de los 67 municipios que la conforman, tiene sus propias y muy únicas características.

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Hoy en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, misma que se llevará a cabo después de la sesión solemne en donde los diputados locales entregarán el premio “Chihuahuense Distinguido” al escultor Enrique Carbajal, mejor conocido como “Sebastián”, la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado presentará los resultados del análisis que realizaron al Cuarto Informe de la gobernadora Maru Campos, por lo que después de leer el documento en la tribuna, representantes de las seis fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo, podrán tomar la palabra para hacer hincapié en los comentarios u observaciones que consideren, basándose en los cinco ejes en los que fue dividido el análisis del Informe que el pasado 1 de marzo, la Gobernadora envió al Congreso.

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A casi dos semanas de tomar protesta como la primera mujer presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera se reunió con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, en donde tanto la titular de la CEDH y la magistrada presidenta del Poder Judicial, coincidieron en que tanto la justicia como los derechos humanos van de la mano para lograr una verdadera paz social y bien común, por lo que el resultado de este encuentro fue precisamente el coordinarse para que los derechos humanos sean visibles y latentes en cada proceso legal que se desahogue en el Poder Judicial.

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Los que ya alistan la llegada del doctor Julio Mercado Castruita como nuevo titular del IMSS en Chihuahua, son los chicos que integran esa Delegación y que esperan el arribo del médico chihuahuense que viene desde Oaxaca para asumir las riendas del Instituto Mexicano del Seguro Social en su estado natal. Será este jueves cuando Mercado Castruita por fin tome la dirección de la Delegación, luego de que la semana pasada fuera designado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, a sabiendas de que el ahora nuevo delegado logró colocar a la Delegación Oaxaca entre las 10 mejores delegaciones del Seguro Social en el país, meta que el médico y exdirector del ICHISAL, buscará replicar en Chihuahua.