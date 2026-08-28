Sin investigación en Fiscalía por “montachoques”, son hechos entre particulares

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que no existen carpetas de investigación por los presuntos “montachoques” en la ciudad de Chihuahua al tratarse de hechos entre particulares.

No obstante, recordó que desde la Subsecretaría de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública están atentos a cualquier situación que ocurra.

Además, dijo que la Fiscalía está en disposición de ayudar a las autoridades viales en caso de que se considere que exista algún delito que perseguir.

Cabe señalar que ayer jueves, el subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada mencionó que se tiene información de al menos dos presuntos montachoques, de los cuales, de uno se tiene identificación facial gracias a los videos que circulan en redes sociales.

Además, pidió a la población que en caso de algún accidente vial, marquen de manera inmediata a su aseguradora y al 911 en caso de que la otra persona exija el pago de efectivo por daños.