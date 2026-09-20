Choca y termina dentro de canal Chuviscar; hay dos lesionados

2 personas lesionadas fue el salto que dejó un aparatoso choque con volcadura que terminó al interior del canal chuviscar

El accidente se registró cuando la conductora de un vehículo Saturn circulaba sobre la avenida Teófilo Burunda en sentido de oeste a este y a la altura de la calle gladiolas, pierde el control y se impacta contra la banqueta posteriormente contra la valla de contención para caer sobre su toldo al interior del canal.

Paramédicos de Cruz Roja y rescate de la misma corporación acudieron al sitio para atender a los lesionados a quienes trasladaron a un hospital para atención médica, atendiendo el tráfico y el accidente elementos de la Policía Vial.

En este mismo lugar han ocurrido ya 3 accidentes y no han arreglado la valla de contención que se localiza en la zona.