Para ganar ampliamente necesitamos un PAN unido y con una militancia que tenga voz: César Jáuregui

Chihuahua, Chih., 19 de septiembre de 2026.– César Jáuregui Moreno afirmó ante panistas y ciudadanos de la colonia Ponce de León que el reto para Acción Nacional en Chihuahua capital no es solamente competir, sino construir las condiciones para obtener un resultado amplio que fortalezca el proyecto de Marco Bonilla.

Durante un encuentro organizado por Mary Carrillo, Jáuregui habló de frente sobre política, sobre el PAN y sobre lo que viene, y señaló que para alcanzar ese objetivo será fundamental escuchar a la militancia, tomarla en cuenta y permitirle participar en las decisiones del partido.

“En la capital no basta con competir. Tenemos que trabajar para obtener un resultado amplio que fortalezca el proyecto de Marco Bonilla”, expresó.

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