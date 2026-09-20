Detiene AEI Noroeste a tres personas en posesión de cristal en Galeana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como Gustavo M. C., Natalia A. E., y Jaqueline P. M., por delitos contra la salud, en el lugar conocido como Lagunitas, en el municipio de Galeana.

La detención de las citadas personas de 21, 32 y 23 años de edad, fue durante los operativos coordinados con elementos del Ejército Mexicano.

Tripulaban un vehículo Nissan, línea PN300, modelo 2017, y durante la revisión se encontró dos bolsas de plástico que contenían cristal con un total de 107.14 gramos.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, para las indagatorias correspondientes que resuelva su situación legal.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).