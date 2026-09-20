Prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas para el estado

El monzón mexicano sobre el noroeste de México aunado a divergencia en altura, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Por su parte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el norte y noreste de México, en donde originará chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Domingo 20 de septiembre:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (oeste, suroeste y centro), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (centro, este y sur), Puebla (sur y sureste), Veracruz (centro), Tabasco (sur) y Quintana Roo (norte y centro).



Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

