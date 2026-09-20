Amplía Municipio la recolección de basura con 37 nuevas unidades y 16 rutas

El servicio llega a colonias y fraccionamientos de reciente creación, manteniendo la recolección tres días por semana

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de septiembre de 2026.– El Gobierno Municipal mejoró el parque vehicular destinado a la recolección de residuos sólidos urbanos con 37 nuevas unidades y amplió el servicio con 16 rutas domiciliarias para atender el crecimiento de Chihuahua Capital.

Las nuevas rutas permiten llevar la recolección a fraccionamientos y colonias de reciente creación en las zonas norte, oriente y poniente de la ciudad, manteniendo una frecuencia de atención de tres días por semana en cada vivienda.

Con esta ampliación, el sistema municipal pasó de 218 a 234 rutas, distribuidas para atender nuevos sectores sin reducir la frecuencia del servicio en las colonias que ya contaban con cobertura.

Entre las unidades incorporadas se encuentran 15 camiones compactadores de basura que actualmente brindan servicio a 39 mil 684 viviendas, en beneficio de aproximadamente 98 mil 525 personas.

El parque vehicular se complementó con 13 unidades tipo chasis cabina, seis camionetas de doble cabina y tres vehículos de carga Ford Super Duty, destinados a fortalecer las labores operativas relacionadas con la recolección y limpieza de la ciudad.

La renovación de las unidades permite contar con mayores recursos para cubrir las rutas programadas, atender el crecimiento habitacional y mantener la recolección regular, un servicio indispensable para evitar la acumulación de residuos en viviendas y espacios comunes.

Estas acciones forman parte de la política municipal de manejo integral de residuos e imagen urbana, reconocida internacionalmente con la Escoba de Oro, otorgada por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente.

Con más unidades y rutas, el Gobierno Municipal amplió la capacidad del servicio de recolección para responder al crecimiento de Chihuahua Capital y atender de manera regular a miles de familias en distintos sectores de la ciudad.