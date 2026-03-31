Sin identificar a responsables de fraude a pensionados IMSS, usaban nombres falsos

Miriam Tarango, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales en la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que al día de hoy se tiene un total de 89 querellas por el fraude cometido a pensionados del IMSS.

Asimismo, informó que el detrimento para las víctimas asciende a un millón 426 mil pesos y que si bien, se especula que están llegando al tope de víctimas, se continúa con las investigaciones de manera ininterrumpida.

Agregó que hasta el momento no existen órdenes de aprehensión pues las personas responsables del fraude se presentaban ante las víctimas con identidad falsas.