Pronostican jueves soleado en la ciudad de Chihuahua y lluvias en la región suroeste del estado

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Durango (oeste), Chihuahua (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este); y lluvias puntuales fuertes en Zacatecas (sur y oeste); las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además de chubascos con descargas eléctricas en y Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso.

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en San Luis Potosí; rachas de viento de 30 a 50 km/h en Durango y Zacatecas; y rachas de hasta 40 km/h en Aguascalientes.