Localiza Fiscalía Centro a hombre con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes y/o No Localizadas, encontró sano y salvo a José Irakc P. L., de 36 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto ayer martes 7 de julio.

Gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda, fue localizado hoy miércoles, en la colonia Santo Niño, con buen estado de salud física y mental.

Ante el Ministerio Público declaró que no fue víctima de un delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de atender los reportes de ausencia y no localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.