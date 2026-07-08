Aprueba Cabildo nuevo modelo para impulsar proyectos estratégicos con inversión público-privada

La reforma al Reglamento de la Administración Pública Paramunicipal establece reglas claras para la creación de empresas de participación municipal, privilegiando la transparencia, la rendición de cuentas y el beneficio social

En sesión ordinaria de Cabildo realizada en la comunidad de El Charco, las y los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron por unanimidad una reforma al Reglamento para el Funcionamiento de la Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Chihuahua, con el propósito de crear un marco jurídico moderno que permita impulsar proyectos estratégicos mediante empresas de participación municipal.

La modificación fortalece la capacidad del Gobierno Municipal para desarrollar obras de infraestructura, mejorar la prestación de servicios públicos y aprovechar de manera eficiente los activos municipales, mediante esquemas de colaboración entre los sectores público, privado y social, siempre bajo principios de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y beneficio colectivo.

Con esta reforma se incorpora por primera vez un régimen jurídico integral para las empresas de participación municipal, estableciendo procedimientos claros desde la presentación de propuestas, su evaluación técnica, jurídica, financiera y económica, hasta la constitución de la sociedad correspondiente y los mecanismos permanentes de supervisión.

Asimismo, el nuevo marco normativo armoniza la reglamentación municipal con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada recientemente a nivel federal, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica para la ejecución de proyectos de alto impacto para las y los chihuahuenses.

Entre los principales cambios aprobados destacan la creación de una Comisión Especial encargada de analizar y dictaminar las propuestas; la definición de procedimientos de convocatoria pública para la selección de socios privados; la regulación de los casos de excepción; el establecimiento de requisitos de viabilidad técnica, jurídica y financiera para cada proyecto; así como nuevas disposiciones en materia de responsabilidades, sanciones y mecanismos de defensa jurídica.

De igual manera, la reforma establece controles para evitar conflictos de interés, determina la participación del Órgano Interno de Control y de la Sindicatura como observadores permanentes durante los procesos, además de prever que las convocatorias y resultados sean públicos mediante la Gaceta Municipal, el portal oficial del Municipio y el Periódico Oficial del Estado.

Con estas disposiciones, el Ayuntamiento busca garantizar que cada proyecto de inversión responda a las prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y genere beneficios tangibles para la ciudadanía, privilegiando el uso responsable de los recursos públicos.

Durante la discusión del dictamen, se destacó que este nuevo modelo permitirá al Municipio contar con herramientas modernas para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo económico, manteniendo en todo momento la rectoría del interés público, la transparencia en los procesos y la protección del patrimonio municipal. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.