Trump exigirá una revisión del fallo sobre la ciudadanía como derecho de nacimiento

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado que exigirá a la Corte Suprema del país que reconsidere la decisión tomada a finales de junio de bloquear su iniciativa para limitar la ciudadanía por nacimiento a quienes nacen en suelo estadounidense.

“Se están colocando letreros y vallas publicitarias por toda nuestra frontera sur y en México anunciando la ciudadanía por derecho de nacimiento, con ofertas de ‘partos a partir de 4,000 dólares’. Además, están apareciendo carteles similares en todo nuestro país. Esta estafa generará miles de millones de dólares de forma ilegal, otorgando la ciudadanía a cualquiera que esté dispuesto a pagar. Será, con diferencia, la principal vía para obtener la ciudadanía, lo que permitirá que luego se una toda la familia. Es insostenible”, escribió el mandatario en Truth Social.

“¡La ciudadanía estadounidense no está a la venta! De hecho, eso constituye un delito y, por tanto, el fallo de la Corte Suprema es erróneo. Solicitaré inmediatamente una nueva audiencia ante la Corte Suprema de EE.UU. Esta aberración jurídica destruirá a Estados Unidos si no cambian su decisión, que es una absoluta locura”, concluyó.