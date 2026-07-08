Rechaza Marco Bonilla propuesta de impuesto a herencias; afirma que buscan recursos por falta de dinero

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, criticó la propuesta planteada por una ministra identificada con Morena para aplicar un impuesto a las herencias, al considerar que se trata de un derecho que las personas construyen durante toda una vida de trabajo y que buscan dejar como patrimonio a sus familias.

Bonilla Mendoza señaló que la iniciativa ha generado un amplio debate y cuestionó el argumento de que las herencias correspondan a recursos que no fueron trabajados por quienes las reciben.

“Cuando tú le heredas a alguien, es porque ya pasaste toda tu vida laborando y lo que aspiras es dejarle algo a tus hijos y a tu familia. Es un derecho que se trabajó toda la vida”, expresó.

Bonilla sostuvo que, detrás de este tipo de propuestas, existe la necesidad del Gobierno Federal de obtener mayores ingresos ante las presiones financieras que enfrenta.

“Se les está acabando el dinero, ya no hallan de dónde sacar recursos. Los pronósticos de recaudación no están alcanzando y el presupuesto de egresos de la Federación inició comprometido en un 75 por ciento antes de comenzar a ejercerse”, afirmó.

Explicó que, del porcentaje restante, una parte importante está destinada a los programas sociales, por lo que consideró insuficientes los recursos para rubros como seguridad, educación e infraestructura.

El presidente municipal también hizo referencia a otras medidas que, dijo, han sido planteadas para obtener recursos, como el uso de las Afores, además del posible gravamen a las herencias.

“Por eso están viendo de dónde más poder jalar recursos, que si de las Afores, que si de las herencias. La verdad es que está muy mal; lo que tendrían que hacer es ajustarse el cinturón”, concluyó.