Entrega alcalde Marco Bonilla alimento para ganado, laptops y obras en El Charco

El DIF Municipal entregó aparatos funcionales a personas con alguna discapacidad

El alcalde Marco Bonilla visitó las comunidades de El Charco y El Vallecillo para entregar alimento para ganado, laptops, apoyos funcionales y obras de infraestructura por más de 10.6 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la economía de las familias y mejorar su calidad de vida en la zona rural.

Entre las acciones realizadas destacan la ampliación del Salón de Usos Múltiples en El Vallecillo, y en El Charco, se inauguró la construcción del aula de usos múltiples del CREI Martín López, obra ganadora del programa Presupuesto Participativo, así como el arranque para la continuidad de la pavimentación en la calle Tercera.

Además, por parte del DIF Municipal su presidenta Karina Olivas entregó aparatos funcionales para personas con discapacidad, donde se benefició a 34 familias con aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, andadores, bastones, además de medicamentos, así como atención y seguimiento a solicitudes de carácter social.

También, en la visita de las autoridades, el Alcalde entregó 10 laptops para fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes del CREI Martín López, así como semilla de sorgo para 125 beneficiarios con apoyo del Gobierno del Estado y alimento para ganado, como respaldo directo al sector agropecuario.

Durante la jornada, se reconoció a las y los estudiantes del CREI Martín López de El Charco, quienes resultaron ganadores del programa “Club Eco-Rural en tu Escuela” con el proyecto Econems, enfocado en acciones ambientales como reciclaje, huertos escolares, composta, reforestación y cuidado del agua. En esta edición participaron cinco escuelas: cuatro CREI y una primaria federal.

Marco Bonilla destacó que el campo también es Chihuahua y que su gobierno seguirá llegando a las comunidades rurales para escuchar sus necesidades y convertirlas en obras, apoyos y oportunidades. “El Charco cuenta, El Vallecillo cuenta y la zona rural cuenta”.

Por su parte, el presidente seccional de El Charco, Óscar Elizondo Duarte, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado, al señalar que las obras y apoyos han mejorado la calidad de vida de las familias de la región.

Destacó la ampliación del salón de usos múltiples de El Vallecillo, las pavimentaciones, la construcción del aula en el CREI Martín López, la instalación de paneles solares en pozos de agua potable que han permitido reducir hasta en un 90 por ciento los costos de energía, así como los apoyos para el campo que han ayudado a los productores a enfrentar los años de sequía.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Desarrollo Rural del Estado, Mauro Parada, refrendó el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Municipio para atender las necesidades del campo chihuahuense.

Señaló que la entrega de semilla de sorgo y avena, el apoyo con insumos para el sector ganadero, maquinaria y acciones en materia de sanidad buscan brindar respaldo oportuno a las y los productores, especialmente ante los efectos de la sequía, y reconoció el trabajo conjunto que encabeza el alcalde Marco Bonilla en favor de las comunidades rurales.