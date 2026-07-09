“Hay que salir campeón, no hay de otra”, dice Guillermo Almada, nuevo DT del América

Guillermo Almada conoce el tamaño del reto que aceptó en el América. El técnico uruguayo aseguró que en Coapa no existe otro objetivo que levantar el título y reconoció que desde su llegada la directiva le dejó claro cuál es la exigencia del club.

En entrevista exclusiva con Odín Ciani para ESPN, el estratega charrúa contó que la directiva fue clara desde el primer contacto y le pidió mantener al club en el sitio donde históricamente ha estado. Aunque reconoció la presión que genera el entorno azulcrema, sostuvo que ese nivel de exigencia es parte del cargo que aceptó.

“Hay que salir campeón. No hay otra, y nosotros lo teníamos muy claro, y también nos pidieron lo mismo en Pachuca, en Santos, pero sabemos la magnitud que tiene América, que repercute todo muchísimo, es una caja de resonancia muy grande en lo que significa América”, declaró el entrenador.

Guillermo Almada señaló que deberán ganar confianza desde el primer partido que dispute su equipo en el Apertura 2026 y señaló que para alcanzar las automatizaciones que desea realizaron una pretemporada con triple sesión de entrenamientos.

“Hemos tratado de acelerar procesos desde que asumimos con muchísimo trabajo, doble jornada, triple jornada en alguna situación, con una buena pretemporada. Quizás nos falten algunos seleccionados y algunas incorporaciones, pero vamos a ir sumando trabajo con ellos también cuando se incorporen, porque ahora le dimos un pequeño período de vacaciones, que bien merecidas las tienen, y sumar a todo el grupo para tratar de seguir sumando. Es importante, como le digo a los futbolistas, empezar ganando para tratar de sumar confianza del primer partido”, dijo el técnico de las Águilas.