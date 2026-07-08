Cruz Pérez Cuéllar recibe el respaldo de la dirigencia nacional del Partido Verde

Ante más de mil asistentes reunidos en el Centro de Convenciones, la dirigencia nacional del Partido Verde selló públicamente su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar como aspirante a la gubernatura de Chihuahua, en un evento masivo que reunió a los principales liderazgos del partido a nivel nacional.

Arturo Escobar, Coordinador Político Nacional del Partido Verde, fue contundente al fijar la postura del partido de cara a la construcción de la alianza rumbo al proceso electoral: “Si es con Cruz, sí; si no, no”, dejando claro que la fuerza verde cierra filas con el exalcalde de Ciudad Juárez y condiciona su participación a que sea él quien encabece el proyecto.

“Queremos que el coordinador de la Cuarta Transformación en Chihuahua sea Cruz Pérez Cuéllar. Necesitamos al más preparado, al que tiene resultados y, sobre todo, a quien ha gobernado bien; Cruz tiene todas estas características. Desde el Verde haremos hasta lo imposible para que Cruz gane la encuesta”, afirmó Escobar ante la militancia y simpatizantes.

En el mismo sentido, Mario Bolaños Cacho respaldó la candidatura con un mensaje directo: “Serás un buen gobernador, cuentas con nosotros.”

Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar agradeció el respaldo de la estructura nacional del partido: “Recibir el apoyo de la dirigencia nacional del Partido Verde es algo que me compromete mucho y estoy muy agradecido y honrado.”

El exalcalde de Ciudad Juárez marcó también diferencia frente a otras administraciones y llamó a que la Cuarta Transformación llegue a Chihuahua, al tiempo que defendió los resultados de su gestión municipal: “Ninguna administración en Ciudad Juárez ha hecho lo que nosotros hicimos, y sin deuda. Nadie puede desmentirme eso, porque es la mayor verdad.”

El respaldo del Partido Verde se suma a una creciente ola de apoyos de lideres, sectores, sindicatos, gremios y estructuras políticas que se han pronunciado a favor de la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar, consolidando su posición como el aspirante con mayor fuerza y estructura, resultados comprobados y respaldo ciudadano rumbo a la definición del proyecto de la Cuarta Transformación en Chihuahua.