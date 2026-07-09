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Increíblemente sobrevivió: captan momento en que un conductor sale disparado de un vehículo tras choque volcadura

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el pasado 3 de julio en Cundinamarca, Colombia, quedó registrado por una cámara de seguridad. Un vehículo particular perdió el control, chocó contra el separador y volcó repetidamente sobre la carretera.

En el clip se observa el momento exacto en que el automóvil da varias vueltas antes de quedar prácticamente destruido en la vía. El conductor salió despedido del vehículo y fue golpeado, pero sobrevivió y fue trasladado de urgencia a un hospital.

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