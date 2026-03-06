Sin goce de sueldo y por tiempo indefinido, suspensión de juez que liberó a feminicida de Edna

El presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Acosta Molina informó que ayer jueves, la Primera Sala a cargo de la magistrada Jazmín Alanís Reza emitió una suspensión provisional en contra del juez Juan Manuel Jurado Torres con efecto inmediato.

Ello como medida cautelar, derivado de una investigación que se encuentra en curso.

Dicho juez fue quien emitió resolvió dejar en libertad al presunto feminicida de la maestra Edna.

El caso de la maestra Edna se manejó como feminicidio por el Ministerio Público, sin embargo, el juez desestimó los cargos y lo reclasificó como homicidio imprudencial, dejándolo además en libertad.

La víctima fue atropellada por su pareja sentimental, luego de que sostuvieron una discusión en febrero de este año, perdiendo la vida por las lesiones recibidas.