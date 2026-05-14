Show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tendrá fines benéficos

Nueva York. La final de la Copa Mundial 2026 contará con un espectáculo de medio tiempo, el cual tendrá fines benéficos y estará repleto de estrellas, como Madonna, Shakira y la banda masculina BTS.

La FIFA anunció que el show del descanso de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio incluirá un concierto al estilo del Super Bowl de la NFL.

El ente rector indicó que el espectáculo apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, una iniciativa que aspira a recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el futbol a todos los niños.

“Espero que, en el mayor escenario del planeta, la importancia de invertir en la educación infantil acapare todos los focos”, dijo Shakira, según un comunicado difundido por la FIFA.

La estrella colombiana compuso junto a Burna Boy la canción oficial del Mundial: “Dai Dai”.

“Actuar en la final de la Copa Mundial para apoyar el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación significa mucho para mí. Sin educación, se priva de oportunidades a los niños antes incluso de que puedan optar a ellas. Todos los niños merecen tener acceso a una educación de calidad, porque la educación multiplica las posibilidades y genera cambios duraderos”, afirmó Madonna.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que reunirá “la música y el futbol en el escenario más grande del deporte por una causa muy especial”.

“Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible”, publicó el dirigente en Instagram.

El espectáculo estará a cargo de Chris Martin, de Coldplay, como curador, y además contará con la participación de algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets.

El Super Bowl es famoso por su show de medio tiempo, que atrae a las mayores estrellas del mundo para presentaciones espectaculares. Este año contó con la participación del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Entre los artistas principales de años anteriores estuvieron Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen y Rihanna.

Pero los espectáculos de medio tiempo no son tan habituales en el futbol, con eventos como la final de la Liga de Campeones que incluyen un concierto antes del partido. Este año, The Killers encabezarán el mayor partido del futbol de clubes europeo entre Paris Saint-Germain y Arsenal en Budapest.

No trascendió de inmediato cuánto durará el espectáculo del descanso del Mundial, pero se supone que el intermedio en el futbol no debe exceder los 15 minutos.