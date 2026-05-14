Recibe Gilberto Loya al sector empresarial de Juárez en la Torre Centinela

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, recibió en la Torre Centinela a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, quienes conocieron los avances, funcionamiento y alcances de la estrategia tecnológica de seguridad implementada en Chihuahua.

Durante la visita, recorrieron el Centro de Mando ubicado en el nivel 15 de la Torre Centinela, donde el presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Fernando Suárez Cerón, destacó el interés del sector empresarial por conocer de cerca la operación de la plataforma Centinela, así como la inversión y capacidad tecnológica que permitirá fortalecer la seguridad en todo el estado.

“Lo que nos han mostrado cumple con las expectativas”, expresó Suárez Cerón, al señalar que la conectividad y coordinación entre los distintos municipios y los tres niveles de gobierno representan una herramienta fundamental para atender las necesidades de seguridad de una ciudad como Juárez, donde habita una parte importante de la población estatal.

El representante empresarial subrayó además la relevancia de que la plataforma tenga alcance estatal y permita mantener enlazadas a las corporaciones e instituciones encargadas de la seguridad pública.

En el encuentro también estuvieron presentes el ingeniero Roberto Muro y el ingeniero Arturo Marrufo, quienes participaron en el recorrido y presentación de las capacidades operativas y tecnológicas de la Torre Centinela.