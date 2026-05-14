Se revela reunión del director de la CIA con nieto de Raúl Castro en La Habana

El director de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, realizó este jueves una visita a La Habana para reunirse con funcionarios de inteligencia cubanos y con Raúl Rodríguez Castro, informó Axios.

Ratcliffe sostuvo encuentros con Raulito Rodríguez Castro, el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas, y responsables de inteligencia de la isla para discutir temas de cooperación en seguridad, estabilidad económica y relaciones bilaterales.

La reunión también fue confirmada por la presidencia Cubana, que reportó que la delegación estadunidense llegó a La Habana en medio de tensiones por el endurecimiento de sanciones y la crisis energética que atraviesa la isla.

Según Axios, Ratcliffe transmitió un mensaje del presidente Donald Trump señalando que Washington está dispuesto a abordar asuntos económicos y de seguridad “si Cuba realiza cambios fundamentales”.

El gobierno cubano informó que el encuentro formó parte de esfuerzos “para abordar la situación actual” y sostuvo ante la delegación estadunidense que Cuba “no representa una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La visita ocurre después de contactos previos entre funcionarios estadunidenses y figuras cercanas a Raúl Castro. Axios había reportado en febrero y abril conversaciones entre el secretario de Estado Marco Rubio y Rodríguez Castro sobre posibles escenarios de diálogo y reformas en la isla.

La última visita conocida de agentes federales estadunidenses a Cuba ocurrió en abril, cuando un equipo técnico de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) viajó a la isla para colaborar en una investigación sobre un enfrentamiento marítimo ocurrido frente a costas cubanas.

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