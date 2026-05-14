Aparatoso choque en la Chihuahua 2000 deja un lesionado y cuantiosos daños

Un aparatoso accidente vial se registró sobre la avenida Dostoyevski y cruce con Sosa Vera, en la colonia Chihuahua 2000, luego de que el conductor de un vehículo Nissan Tsuru, modelo aproximado 1994, perdiera el control e impactara contra un poste de telefonía para posteriormente proyectarse contra otro poste y la base de una luminaria de alumbrado público.

Tras el fuerte impacto, el automóvil resultó con daños considerables, mientras que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien presentó fuertes golpes en distintas partes del cuerpo.

En el percance también estuvo involucrado un vehículo Chevrolet Sonic, el cual registró daños menores. Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para tomar nota de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.