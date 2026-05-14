Sheinbaum anuncia la salida de Víctor Rodríguez de dirección de Pemex; releva Juan Carlos Carpio

A través de un video en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez como director general de Pemex, y la llegada de Juan Carlos Carpio al frente de la petrolera.

La mandataria narró que desde que ganó la presidencia, le pidió de favor a Rodríguez, también ex compañero suyo en la Facultad de Ciencias, ocupar el cargo de manera temporal.

“Ven, ayúdame en Pemex. Y me dijo, uy, no, es que yo estoy aquí en la academia, va a ser muy difícil, pero bueno, lo pensó un día y al otro día llegó y me dijo, sí, sí, te ayudo. Pero con una condición, me dijo, solamente un año y medio, porque quiero regresar a la academia”, agregó la mandataria federal.

Agregó que, una vez cumplido el plazo acordado, decidió nombrar a Juan Carlos Carpio, quien colaboró durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México en la secretaría de Finanzas.