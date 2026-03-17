Sheinbaum ve factible que Irán juegue en México partidos del Mundial 2026

Ciudad de México. Para México no hay inconveniente en que Irán dispute sus partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, afirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al precisar que es un tema que ese país está revisando con la FIFA.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, indicó que serán las decisiones del organismo las que determinen si es viable que Irán juegue en México los partidos que tiene programados en Estados Unidos. “Lo están viendo con la FIFA, si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos, si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, expuso. A pregunta expresa, afirmó que para México no hay inconveniente y que se trata de un asunto logístico.

La mandataria informó también que el gobierno federal destinó mil 500 millones de pesos a Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México para apoyar las obras relacionadas con el Mundial. Precisó que los recursos están etiquetados para transporte público y obras viales, con seguimiento sobre su aplicación.

Asimismo, señaló que la inauguración del tren Lechería-AIFA está prevista para el 6 de abril, antes del Mundial de 2026. Indicó que el proyecto se encuentra en pruebas de seguridad y en trabajos de mejoramiento del entorno. “Sí va a estar antes del Mundial”, afirmó, al señalar que si bien había pedido que las obras estuvieran listas antes de Semana Santa, los responsables le han indicado que debido a las pruebas de seguridad, el tren podría iniciar operaciones el 6 de abril.