Sheinbaum, su reforma electoral y el disgusto de sus aliados-Adiós “Tomatito”-Alfredo Chávez en la CANACO-Rector visita el Congreso

Por fin y después de que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se arrepintiera de último momento, será hoy cuando la mandataria federal informe los “10 a 12” puntos torales que contiene su reforma electoral, misma que será entregada a la Cámara de Diputados el próximo lunes, pero que desde hoy mismo tendrán en sus manos los legisladores aliados del PT y del Verde, quienes en los últimos días no lo han sido tanto en cuanto a dicha reforma se trata y todavía anoche, no existía un acuerdo entre Morena, petistas y verdes, los llamados partidos de la 4T, respecto al contenido de la polémica reforma que este día mostrará Sheinbaum en su conferencia matutina. La razón: plurinominales, financiamiento y fiscalización, tres puntos que a los liderazgos del Partido del Trabajo y del partido del tucán los tiene a disgusto con lo entregado a la inquilina de Palacio Nacional por parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez.

Es así que Sheinbaum otorgará mínimo cuatro días de plazo a sus aliados para que analicen el contenido de la reforma y se decidan si acompañarán a los morenistas en su aprobación, pues al tratarse de una reforma constitucional que requerirá mayoría calificada, sí o sí Morena necesita al Verde y al PT, a pesar de que la propuesta ha generado expectativa sobre el alcance de los cambios que contiene, en particular por lo relacionado con las diputaciones plurinominales, el esquema de representación proporcional y el financiamiento a los partidos, ya que de concretarse, verdes y petistas serían de los más afectados. Vaya, por andar de aliados del partido en el poder, podrían dispararse en el pie, incluso hasta salir heridos de muerte… así que el suspenso continuará durante los próximos días.

******

El que tomó una decisión de esas que deben reconocerse y aplaudirse, es el alcalde Marco Bonilla, quien ayer confirmó que destituyó de su puesto como subdirector de Seguridad Pública Municipal a Luis Terrazas, cuya misoginia escaló a tal grado que ya hasta se quedó sin chamba por su burdo comentario en contra de la senadora Andrea Chávez al anunciar su embarazo. Además, no era la primera vez que el también exregidor se expresaba con comentarios misóginos y cargados de odio en sus redes sociales, en donde se olvidaba de su carácter de funcionario público. Así que lo hecho, hecho está, y el alcalde de Chihuahua capital tomó la mejor de las decisiones: cese fulminante a todo aquel cuyas actitudes pongan en tela de juicio los valores de la actual administración municipal y que la empañen con comentarios cargados de odio, sea quien sea el destinatario.

******

Quien ayer acudió a la sede de la CANACO Chihuahua para estar presente en la sesión del Consejo Directivo es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, el cual fue invitado por el presidente de esa cámara que aglomera a los comerciantes locales, Alejandro Lazzarotto, con la intención de que el líder de los legisladores panistas escuchara de primera mano las ideas y necesidades por parte de quienes llevan las riendas de la CANACO, con eso de que para nadie es un secreto que Chávez Madrid está en busca de la candidatura azul a la alcaldía de Chihuahua capital y que incluso hasta registrado está. Por cierto que al encuentro con Lazzarotto y el resto de integrantes del Consejo Directivo, acompañaron al coordinador panista la exdirigente municipal del PAN, Sarahí Franklyn, con quien Alfredo ha hecho equipo desde hace tiempo, así como el exdiputado local Edgar Piñón.

******

Ya que andamos con reuniones legislativas, el que acudió a la sede del Congreso del Estado para reunirse con el presidente del Poder Legislativo local, Memo Ramírez, es el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alfonso Rivera Campos, los cuales sostuvieron un encuentro de trabajo en el que la UACH fue el tema principal y cómo desde el trabajo legislativo, pueden reforzar los pilares de la educación superior, con eso de que a nivel federal se ha batallado con el asunto de los recortes a las universidades públicas y al mismo tiempo, esos mismos que recortan o que se hacen de la vista gorda, exigen una mejora en la calidad educativa y que no se deje a nadie fuera sin estudiar.

******

Ante los desafíos que enfrenta la ganadería local, en especial con la problemática del cierre de la frontera estadounidense al ganado en pie debido a la plaga de gusano barrenador que azota a otros estados del país, pero por lo que Chihuahua también paga los platos rotos, quienes visitaron al presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, son sus antecesores en el cargo: Manuel Balderrama, Fernando Pérez Pría, Eduardo Prieto y Federico Duarte, los cuales le mostraron su apoyo al actual líder de la UGRCH, quien en semanas recientes prácticamente ha visitado casi todos los municipios del estado debido al cambio de dirigentes en las asociaciones ganaderas locales.