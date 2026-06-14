Ancelotti admite nervios en Brasil tras empatar con Marruecos: ‘No empezamos bien’

Brasil evitó la derrota en su debut mundialista gracias a un gol de Vinícius Jr., pero Carlo Ancelotti no quedó conforme con el rendimiento mostrado por la Canarinha en el empate 1-1 frente a Marruecos.

El entrenador italiano reconoció que su equipo comenzó nervioso el encuentro disputado en Nueva Jersey y admitió que los africanos fueron superiores en varios momentos del compromiso. Incluso señaló que esperaba una presentación más sólida de su equipo en su estreno dentro de la Copa del Mundo 2026.

Ancelotti admite que Brasil jugó con ansiedad ante Marruecos

Tras el encuentro, el técnico fue autocrítico con el desempeño de sus jugadores y aseguró que el inicio del partido estuvo lejos de lo esperado.

“Creo que no empezamos bien el partido, el equipo estaba algo nervioso, perdimos muchos balones, muchos duelos. La primera parte no fue buena”.

El estratega explicó que Marruecos aprovechó esos errores para generar peligro mediante transiciones rápidas y obligó a Brasil a remar contracorriente después del gol de Saibari.

“Un poco de ansiedad, creo que sí. En la primera etapa intentaban escapar de la presión y hacían transiciones peligrosas. Podríamos haber tenido más control”.

Brasil rescata un empate gracias a Vinícius Jr.

La verdeamerlla se vio abajo en el marcador durante buena parte del primer tiempo, pero una acción individual de Vinícius Jr. permitió igualar el encuentro antes del descanso.

Aunque Brasil mejoró en algunos tramos de la segunda mitad, no logró encontrar el gol de la victoria y terminó repartiendo puntos con una selección marroquí que volvió a demostrar por qué es considerada una de las más competitivas del momento.

A pesar de las críticas hacia el funcionamiento de su equipo, Ancelotti no calificó el empate como un mal resultado.

“Puede pasar cualquier cosa, porque Marruecos es un buen rival. Ahora tenemos que centrarnos en el próximo partido”.

Ancelotti evita hablar de Endrick y responde con firmeza

Otro de los temas que surgió en la conferencia fue la ausencia de Endrick durante el encuentro. Sin embargo, el técnico dejó claro que no pensaba profundizar sobre decisiones individuales.

“Yo no estoy aquí para hablar individualmente de un jugador”.

Además, cuando fue cuestionado sobre los ajustes que necesita Brasil para mejorar en las siguientes jornadas, Ancelotti mantuvo el mismo tono directo.

—¿Qué puede ajustar para los próximos partidos?

“Tenemos que mejorar”.

—¿Algún aspecto específico?

“No”.

Brasil deja dudas pese a mantenerse invicto

El empate dejó a Brasil con trabajo por hacer de cara a la siguiente fecha de la fase de grupos. Aunque el resultado mantiene intactas sus opciones de clasificación, el rendimiento generó interrogantes entre la prensa y los aficionados.

¿Cuándo vuelve a jugar Brasil en el Mundial 2026?

El próximo encuentro de Brasil será el 19 de junio ante Haití en el Estadio Filadelfia. Donde buscará recomponer el camino y sumar sus primeros puntos.

Con información de FoxSports