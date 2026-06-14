Diego Luna coquetea con México tras ser excluido por EE.UU. del Mundial: ‘Busco la mejor oportunidad’

Quedar fuera del Mundial 2026 podría cambiar el panorama de Diego Luna. El futbolista mexicoamericano, que durante años priorizó representar a Estados Unidos pese al interés que llegó a existir desde México, dejó una respuesta que rápidamente generó debate sobre su futuro internacional.

Apenas unas semanas después de ser una de las ausencias más llamativas en la convocatoria de Mauricio Pochettino para la Copa del Mundo, Luna fue cuestionado sobre la posibilidad de jugar para México. Su respuesta sorprendió porque dejó abierta una puerta que anteriormente parecía cerrada.

Diego Luna habla sobre México tras quedar fuera del Mundial 2026

Durante una entrevista con el canal de TikTok Chicos Tóxicos, los conductores bromearon sobre su ausencia en la convocatoria de Estados Unidos e incluso simularon una llamada telefónica de México para invitarlo a cambiar de selección.

En medio de la conversación, le preguntaron directamente si todavía consideraría jugar para Estados Unidos o para México. La respuesta fue la que encendió el debate.

“Para mí se trata de quién me dará la mejor oportunidad de jugar a nivel internacional”.

Uno de los entrevistadores insistió y resumió la situación diciendo que se trataba de quién le daría la oportunidad de jugar más minutos.

Las declaraciones son polémicas debido al historial que existe entre el jugador y la Selección Mexicana.

Diego Luna rechazó anteriormente llamados de la Selección Mexicana

Diego Luna nació en California y cuenta con raíces mexicanas, por lo que durante varios años fue elegible para representar a cualquiera de las dos selecciones.

Cuando comenzaba a destacar en la MLS, el nombre del mediocampista apareció en el radar mexicano. Sin embargo, el futbolista siempre mostró una inclinación clara hacia Estados Unidos.

En distintas entrevistas explicó que creció apoyando al conjunto estadounidense y que su sueño era representar a ese país a nivel internacional. Incluso llegó a reconocer que sentía una conexión especial con el proyecto deportivo del USMNT.

Por ello, varios aficionados mexicanos interpretaron sus declaraciones de aquellos años como una negativa definitiva hacia el Tricolor.

Por qué Diego Luna quedó fuera de Estados Unidos para el Mundial 2026

La ausencia de Luna fue una de las sorpresas más comentadas cuando Mauricio Pochettino dio a conocer la lista definitiva para la Copa del Mundo.

El futbolista de Real Salt Lake había ganado protagonismo dentro del proceso estadounidense durante los últimos meses y aparecía en varias proyecciones como una opción para integrar la convocatoria final.

Sin embargo, el técnico argentino optó por otros perfiles ofensivos y dejó fuera al mexicoamericano, una decisión que provocó críticas en parte de la prensa y de la afición estadounidense.

La exclusión resultó especialmente dolorosa para Luna al tratarse de un Mundial disputado en casa y en un momento importante de su carrera.

¿Diego Luna todavía puede jugar con la Selección Mexicana?

Luna ya ha disputado partidos oficiales con la selección mayor de Estados Unidos, Técnicamente sí puede, pero requeriría un proceso de cambio de federación ante la FIFA.

Después de haber rechazado en distintas ocasiones la posibilidad de vestir la camiseta de México, estas declaraciones resultan polémicas y habrá que ver si aún interesa al conjunto nacional.

Con información de FoxSports