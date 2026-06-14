Escocia gana 1-0 contra Haití

Lo que muchos daban por goleada, terminó siendo una muy digna presentación de Haití en el Mundial 2026, con una derrota 1-0 frente a Escocia, que tuvo para hacer más amplio el marcador, pero que también se llevó un par de sustos ante el representante de la Concacaf.

Si en el papel se habla de un duelo de UEFA vs Concacaf, podría pensarse en una clara superioridad de los europeos, pero esta naciente Copa del Mundo nos ha dejado claro que las distancias no están tan lejanas, muestra de ello son Marruecos, Qatar y ahora Haití, que, pese al tropiezo, dejó una cara agradable.

Escocia gana en el Mundial por primera vez desde 1990

Con una espera de 28 años, ya que no participaban desde Francia 98, y sin ganar desde 1990 cuando se impusieron 2-1 a Suecia, el escuadrón de las gaitas partía como amplio favorito, pero apenas pudo ganarle a Haití con un gol de rebote.

John McGinn puso el único gol en el minuto 28, con un remate machucado que fue desviado por Jean-Ricner Bellegarde para dejar sin opciones al arquero Johnny Placide, aquel del Preolímpico infame para la Selección Mexicana rumbo a Beijing 2008.

Un remate al poste y poco más en el resto del trámite para Escocia, cuyos aficionados abarrotaron el estadio que suele ser casa de los New England Patriots en la NFL, montando una auténtica fiesta con gaitas, alcohol y cánticos.

Haití tuvo algunas jugadas de peligro, especialmente un cabezazo de Pierrot en el segundo tiempo que apenas salió desviado de la cabaña resguardada por Angus Gunn.

Perder 1-0, el mejor resultado de Haití en Mundiales

De Haití poco y nada se espera en esta Copa del Mundo, pero al menos podrá presumir que la derrota 1-0 ante Escocia es -al día de hoy- su marcador más decoroso en el máximo torneo de la FIFA, del que solamente había participado una vez en 1974.

En aquella edición, los haitianos perdieron 3-1 con Italia, 4-1 con Argentina y 7-0 con Polonia, regresando a casa con la canasta llena y sin puntos, algo que sigue vigente, a menos de que logren un milagro frente a Brasil y Marruecos en sus partidos restantes de la fase de grupos.

Con información de FoxSports