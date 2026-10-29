Sheinbaum lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como un hombre de principios firmes que transformó la vida política del país.

A través de redes sociales, la mandataria destacó el papel del político en la historia contemporánea de México, específicamente por el movimiento democrático que encabezó en las elecciones presidenciales de 1988.

“En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”, señaló Sheinbaum.

La presidenta también recordó la jornada electoral de ese año, que marcó el inicio de una transformación democrática en el país y en la que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente, de acuerdo con su mensaje.

Sheinbaum afirmó que la dignidad y convicción republicana del hijo del general Lázaro Cárdenas permanecerán como un referente para México. Asimismo, envió sus condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como al resto de sus familiares, amigos y seres queridos.

“Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”, concluyó.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026



Con información de López Dóriga