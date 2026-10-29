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Sheinbaum lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como un hombre de principios firmes que transformó la vida política del país.

A través de redes sociales, la mandataria destacó el papel del político en la historia contemporánea de México, específicamente por el movimiento democrático que encabezó en las elecciones presidenciales de 1988.

“En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”, señaló Sheinbaum.

La presidenta también recordó la jornada electoral de ese año, que marcó el inicio de una transformación democrática en el país y en la que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente, de acuerdo con su mensaje.

Sheinbaum afirmó que la dignidad y convicción republicana del hijo del general Lázaro Cárdenas permanecerán como un referente para México. Asimismo, envió sus condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como al resto de sus familiares, amigos y seres queridos.

“Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”, concluyó.


Con información de López Dóriga

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