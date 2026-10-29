Coronan a Ivana Paulina Miramontes como Reina ExpoGan Chihuahua 2026

La representante de Cuauhtémoc recibió la corona durante una ceremonia celebrada en el Palenque de la Auténtica Fiesta Ganadera.

Chihuahua, Chih., 28 de octubre de 2026.– Ivana Paulina Miramontes Sánchez, representante de la Asociación Ganadera Local de Cuauhtémoc, fue coronada como la Reina ExpoGan Chihuahua 2026, durante una ceremonia celebrada la noche de este miércoles en el Palenque de la Auténtica Fiesta Ganadera.

El certamen reunió a 41 participantes provenientes de igual número de Asociaciones Ganaderas Locales, quienes demostraron sus conocimientos en el área de la ganadería, la identidad de sus comunidades y el trabajo en equipo.

La encargada de colocar la corona fue Azul Portillo Cruz, Reina ExpoGan 2025, quien entregó el distintivo a su sucesora y marcó así el inicio de una nueva etapa para Ivana Paulina.

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a las participantes que destacaron en el concurso. Sofía Trejo Torres, de Ignacio Zaragoza, obtuvo el segundo lugar, y Aranza Flores Chaparro, de Cusihuiriachi, alcanzó el tercer lugar. El título de Miss Simpatía fue otorgado a María José Olivares Baeza, representante de Ojinaga.

La elección de la Reina ExpoGan es una de las actividades tradicionales y representa una oportunidad para reunir a las distintas regiones del estado en torno a una celebración que reconoce la identidad, las tradiciones y la participación de las comunidades chihuahuenses.