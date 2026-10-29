Conquista Dojo Okazaki títulos mundiales de karate en Mérida

Con campeones mundiales, medallistas internacionales y posiciones destacadas, los representantes del Dojo Okazaki sobresalieron en la quinta edición del Campeonato y Copa del Mundo de Shotokan ISKF 2026, celebrada del 23 al 25 de octubre en Mérida, Yucatán.

Entre los resultados más sobresalientes, Jeshua Villegas Villalobos se coronó campeón mundial en kata individual, dentro de la categoría de cintas negras de 18 a 21 años. Además, obtuvo el segundo lugar en kumite individual y el subcampeonato en kumite por equipos, en la categoría de cintas negras de 18 a 44 años.

También destacó el Sensei Ramón Villegas Sáenz, quien consiguió el primer lugar en kumite por equipos y el tercer puesto en kata por equipos, ambos en la categoría de cintas negras. Por su parte, Ayumi Villegas Villalobos conquistó el primer lugar en kumite femenil por equipos, en la misma categoría de cintas negras de 18 a 44 años.

En las categorías infantiles y juveniles, Dasha Ivana Macedo Gómez obtuvo el primer lugar en kumite individual, en la categoría de 10 y 11 años, cintas verdes, azules y moradas. Anwar Eduardo Quezada Mata consiguió el tercer puesto en kumite individual, en la categoría de 12 y 13 años, cintas cafés; mientras que Víctor Hugo Pérez Álvarez alcanzó el segundo lugar en kumite individual, categoría de cintas cafés de 18 a 44 años, y Luisa Villezcas obtuvo el tercer sitio en kumite femenil de 16 y 17 años, cintas de color.

Otro resultado relevante fue el de Gael Eduardo Tapia Lozoya, quien alcanzó el cuarto lugar en kata individual, categoría de cintas negras de 16 y 17 años, colocándose entre los competidores más destacados de su división. El Dojo Okazaki reconoció que estos logros son resultado de la preparación constante, la disciplina y la perseverancia de sus atletas, así como del respaldo de sus familias e instructores, quienes impulsan la formación deportiva y personal de nuevas generaciones de karatecas.