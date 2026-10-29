AMLO lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas; “precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el deceso del político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, a los 92 años de edad.

A través de X, el exmandatario federal lo calificó como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. “Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador”.

Expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. “Nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, concluyó.

Minutos más tarde, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó a las condolencias por la muerte del político.

“Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”, escribió en redes sociales.

Esta noche, se dio a conocer el fallecimiento de Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a los 92 años de edad.

Cárdenas Solórzano fue uno de los principales impulsores de la apertura democrática en México. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, encabezó la Corriente Democrática surgida en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la década de 1980, movimiento que cuestionó la conducción interna del partido y abrió paso a una nueva etapa de la oposición política.

En 1988 contendió por primera vez por la Presidencia de la República como candidato del Frente Democrático Nacional, en una elección marcada por denuncias de irregularidades y la llamada caída del sistema de cómputo electoral.

Un año después participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que se convirtió en una de las principales fuerzas de oposición del país.

Volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000. En 1997 ganó la primera elección para jefe de Gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer mandatario capitalino elegido mediante voto popular.

Su triunfo representó un cambio político para la capital, gobernada hasta entonces por autoridades designadas desde el Ejecutivo federal.

Ingeniero civil de formación, Cárdenas también fue gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986 y mantuvo una trayectoria vinculada con la defensa de la soberanía energética, la participación ciudadana y la democratización de las instituciones mexicanas.