Maru Campos lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado democrático

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que reconoció su trayectoria y sus aportaciones a la historia democrática de México.

En su mensaje, Maru Campos destacó la lucha de Cárdenas Solórzano por abrir espacios a la pluralidad, fomentar la participación ciudadana y defender el respeto al voto, aspectos que, señaló, dejaron una huella en la vida política del país.

Asimismo, la mandataria estatal expresó sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del ingeniero. Añadió que su legado recuerda la responsabilidad de continuar defendiendo las instituciones, las libertades y el derecho de los mexicanos a decidir el futuro de la nación, y concluyó su mensaje con un “Descanse en paz”.