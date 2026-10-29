Oso pardo salta sobre un automóvil y destroza el parabrisas en Japón

Un encuentro con la fauna silvestre se convirtió en un momento de tensión en una carretera de Hokkaido, Japón, donde un oso pardo se lanzó contra un automóvil detenido mientras su cría cruzaba la vía.

El incidente quedó registrado por una cámara de tablero instalada en un vehículo, cuyas imágenes captaron el momento en que el enorme animal se abalanzó sobre la unidad y golpeó el parabrisas.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el oso reaccionó de manera agresiva durante el encuentro, mientras su cría se encontraba cerca, una situación que pudo influir en su comportamiento defensivo.

El video se convirtió en una muestra del riesgo que representan los encuentros inesperados con animales silvestres, especialmente en zonas donde los osos habitan cerca de caminos y carreteras. Las autoridades recomiendan mantener la distancia, evitar acercarse a los ejemplares y no intentar interferir cuando se encuentran con sus crías.