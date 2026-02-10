Sheinbaum firma acuerdo con Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un acuerdo con varias farmacéuticas para que en México se produzcan vacunas de ARN mensajero.

Entre las empresas que firmaron el acuerdo están Moderna, Liomont y Birmex.

“Estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí y en México, no solamente la producción de vacunas para Covid-19, sino también otro tipo de vacunas”, señaló en video.

En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país. pic.twitter.com/4uVt8JDKHj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que “quizás lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina”.

Lo anterior, dijo, con la idea de poder desarrollar otras vacunas para el país, ejemplificando con la vacuna del dengue o una posible vacuna contra el cáncer.

“Se van a desarrollar pues todas estas investigaciones en nuestro país con el objetivo en que, como lo prometí en alguna ocasión, seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”, dijo.

El anuncio ocurre en medio de un brote de sarampión en el país que ha obligado a al Gobierno mexicano a intensificar una campaña de vacunación con módulos en sitios públicos al registrar 8.459 casos acumulados de sarampión y 2.027 registrados en lo que va de 2026, para ser la nación con el mayor número de contagios en América.