CNTE levanta bloqueo en Reforma y Bucareli; esperan conclusión de la asamblea

Ciudad de México. Maestros de la Sección 22 de Oaxaca concluyeron el bloqueo que mantenían en Paseo de la Reforma, a su cruce con Bucareli y avenida Juárez, luego de permanecer por más de dos horas en las inmediaciones de la Torre del Caballito, para exigir que cese “todo acto de represión” con los docentes movilizados en Oaxaca y la Ciudad de México.

Cientos de docentes se organizaron para partir en marcha por avenida Juárez hasta la esquina de Eje Central y 5 de Mayo, donde se ubica su plantón. Aseguraron que durante esta tarde se hará un balance de las acciones realizadas, y “vamos a estar atentos de los resultados de nuestra asamblea estatal, que debe instalarse esta noche en la ciudad de Oaxaca”.

Integrantes de la dirigencia de la Sección 22, destacaron que aún se realiza el conteo en cada delegación sindical que hoy realizó bloqueos carreteros en el estado, en particular en la Villa de Mitla, donde denunciaron “agresiones contra nuestros compañeros. Sabemos que hay lesionados, pero aún estamos en el recuento”, indicaron.