EU ataca nuevamente objetivos militares y derriba drones de Irán

Washington. El ejército estadunidense llevó a cabo nuevos ataques en Irán contra un emplazamiento militar que, según las autoridades, representaba una amenaza para las fuerzas estadunidenses y el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, según declaró un funcionario estadunidense a Reuters este miércoles.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el ejército estadunidense también interceptó y derribó varios drones iraníes que representaban una amenaza similar.

Horas antes, se escucharon tres explosiones al este de la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, situada en el estrecho de Ormuz, de acuerdo con reportes de Fars News.