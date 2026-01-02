Sheinbaum designa a Miguel Eduardo Hernández como inspector y contralor del Ejército y GN

Ciudad de México. Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) designó este viernes a Miguel Eduardo Hernández Vázquez, general de división piloto aviador del Estado Mayor, como Inspector y Contralor General del Ejército, Fuera Aérea y Guardia Nacional.

En una breve ceremonia en el Campo Militar 1-A, el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, oficial Mayor de la Defensa, destacó la importancia del cargo de contralor general.

Dicho funcionario castrense, señaló, es quien se encarga de la supervisión, fiscalización y auditoría del personal, material e instalaciones en sus aspectos técnicos, administrativos y financieros, además del adiestramiento de los individuos y unidades militares.

Hernández Vázquez ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas una mención distinguida por su participación en la campaña contra el narcotráfico, y ha desempeñado cargos operativos como segundo comandante de la Base Aérea Militar número 17, en San Juan Copala, Chiapas, y comandante del Escuadrón Aéreo 502, en la base de Santa Lucía, estado de México.

De igual forma, algunas de sus responsabilidades administrativas han sido la de director del Colegio del Aire y director general de educación militar y rector de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Nacido en 1962, Hernández Vázquez ingresó en septiembre de 1981 a la Escuela Militar de Aviación –dependiente del Colegio del Aire—en Zapopan, Jalisco.

Ha realizado cursos de formación de oficiales de infantería en el Heroico Colegio Militar, fue instructor del curso básico de paracaidismo militar, y completó la formación de oficiales pilotos aviadores en la Escuela Militar de Aviación, el curso básico de entrenamiento táctico y el curso de aplicación y adiestramiento táctico.

De igual forma, cursó la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra (ESG) y la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara, y realizó el curso general de Estado Mayor y Especial de Estado Mayor en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile.

También cuenta con un diplomado en Ciencia Política Aplicada, en la Universidad de Chile; un curso superior de guerra en la ESG, y una maestría en administración militar para la seguridad y defensa nacionales en el Colegio de Defensa Nacional.

Asimismo, cuenta con calificación de instructor de vuelo en aparatos tipo Cessna 206, 210 y 401, así como Lockheed 73, Turbo Commander 1000 y Embraer 145.