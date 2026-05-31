Sheinbaum cuestiona si EE.UU. pretende influir en elecciones de México

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó si Estados Unidos pretende influir en las elecciones de México.

Desde el Monumento a la Revolución, donde celebró el segundo aniversario de su triunfo electoral, la mandataria criticó los señalamientos y solicitud de extradición por parte de EE.UU. de servidores públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha.

Sheinbaum Pardo refirió que se trata de un hecho sin precedentes en la historia entre ambos países y acusó presunta injerencia por querer EE.UU. dictar “quién es culpable y quién no”, además de presionar a las instituciones para la aplicación de la justicia.

Surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México, es realmente interés legítimo un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?, o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026, o, ¿acaso pretende influir en la elección de 2027 en nuestro país?”, cuestionó.

La presidenta sentenció que “México no es piñata de nadie” y exhortó a la ciudadanía a defender la soberanía e independencia.

La Patria no se vende, la Patria se defiende. En México decidimos las y los mexicanos”, refrendó.

Con información de López-Dóriga Digital