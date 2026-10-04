Sheinbaum conmemora los 205 años de la Armada de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conmemoró este domingo en el puerto de Veracruz los 205 años del nacimiento de la Armada de México donde expresó que las Fuerzas Armadas “están profundamente ligadas a una convicción democrática y nunca recibirán una orden para actuar (contra) o reprimir al pueblo”.

Además, la mandataria dijo que soldados y marinos “son pueblo uniformado” y destacó su presencia “cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad”, pero también en la atención de emergencias provocadas por huracanes, terremotos e inundaciones, así como en la construcción de infraestructura estratégica para el país.

Expresó que la actuación de la Fuerzas Armadas “debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”.

Sheinbaum apuntó que la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas “se está fortaleciendo”.

Ante los titulares de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, almirante Raymundo Morales y el general Ricardo Trevilla, respectivamente, Sheinbaum reconoció a las instituciones “por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente. Su lealtad, su valor, su vínculo con su pueblo y su enorme patriotismo”.

“A nuestros hombres y mujeres, marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales, gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, añadió.

Explicó que el reconocimiento lo hacía como presidenta de México y como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, “pero también a nombre de los millones de personas que formamos nuestro México, porque nuestra historia nos recuerda que la grandeza de México no está solamente en sus mares, sus montañas, sus recursos o paisajes”.

“Está en su pueblo, en un pueblo que ha sabido defender su libertad, levantarse ante la adversidad y mantener siempre viva la dignidad de la patria”, añadió.

Durante su discurso, Sheinbaum hizo un breve repaso de la historia de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y recordó momentos en los que participaron en la defensa del país ante ejércitos extranjeros como en episodios donde se rompió el orden constitucional.