Autoridades del estado de Sinaloa reportaron 20 muertos y 10 militares heridos tras operativo que culminó con la captura de El Chapo Isidro en Guasave.

La incursión de las fuerzas federales desencadenó cruentos enfrentamientos en el municipio, convirtiéndose en uno de los episodios de mayor violencia e intensidad registrados recientemente en el norte de Sinaloa.

Sube a 24 la cifra de muertos tras operativo contra El Chapo Isidro en Guasave; hay 4 militares con heridas de gravedad

El domingo 22 de noviembre, autoridades elevaron a 24 el número de personas muertas por la detención de El Chapo Isidro: 20 presuntos integrantes del crimen organizado y 4 elementos de las Fuerzas Armadas.

Respecto a los 10 militares lesionados en el operativo, el titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que presentaban impactos de bala y heridas por esquirlas en varias partes del cuerpo.

La logística médica implicó el traslado de seis soldados a hospitales ubicados en Los Mochis y la evacuación aérea de cuatro elementos hacia Culiacán debido a la gravedad de sus lesiones.

Una vez estabilizados por el personal sanitario local, todos fueron derivados a un hospital militar para continuar su atención médica especializada.

En relación con posibles civiles heridos durante los tiroteos, las autoridades sanitarias precisaron que no cuentan con registros oficiales en sus centros de atención públicos.

Sin embargo, la dependencia estatal no descartó que personas lesionadas hayan acudido por sus propios medios a clínicas o sanatorios particulares de la región para recibir auxilio médico.