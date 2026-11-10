Sheinbaum anuncia apoyos para jóvenes que desarrollan proyectos científicos y tecnológicos

La presidenta Claudia Sheinbaum observó la Robótica de Circuito durante el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias 2026 en la Secretaria de Educación Pública. Foto Cristina Rodríguez

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que partir de hoy habrá apoyos para los jóvenes que desarrollen proyectos científicos y tecnológicos en el país.

Detalló que se abrirán convocatorias con carácter permanente para dotar de fondos a los estudiantes que han sido galardonados o seleccionados por sus propuesta para representar a México en el mundo, y a cambio sólo les pidió que amen a México.

Señaló que serán tres convocatorias: la primera, que se emitirá a partir de este martes, para que que todo joven que quiera participar en una competencia nacional e internacional, tenga recursos para hacerlo. Serán fondos destinados a viáticos, transporte y estancia.

“Se trata de un fondo con cien millones de pesos, por eso será una convocatoria permanente, y también podrán solicitar recursos para sus proyectos y que puedan adquirir sus materiales”, dijo.

Además, agregó, habrá otro apoyo permanente para registrar los proyectos o patentarlos. Indicó que aumentará el presupuesto del Programa la Escuela es Nuestra para Bachillerato a fin de equipar sus laboratorios.

Y a los jóvenes ganadores de concursos de ciencia y tecnología, anunció, tendrán acceso directo a la beca Gertrudis Bocanegra, que se destina a alumnos de educación superior.

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Sheinbaum Pardo informó que logró conocer a los jóvenes y sus proyectos ganadores en diversos concursos en México y en el mundo, a través de redes sociales, y por ello, dijo, le planteó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la realización de este encuentro con los alumnos.

Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo a los jóvenes y pidió que como único compromiso “amen a México, porque no cualquier país tiene la historia y la educación pública que tenemos. Se les ha querido minimizar, pero no estarían acá sin esa educación, sin sus padres y sus maestros”.

En el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, escuchó directamente las peticiones de los alumnos galardonados para asignar mayores recursos, equipamiento e infraestructura. Los jóvenes expresaron su deseo de tener apoyo para impulsar sus proyectos y que “puedan llegar a las personas que lo necesitan”.

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Durante la presentación de diversos proyectos ganadores de ferias científicas y tecnologías en países de América Latina, Europa y Estados Unidos, elaborados por alumnos y egresados de bachilleratos e institutos tecnológicos y universidades públicas, la mandataria federal conoció el diseño y operación de robots, minivehículos eléctricos de competición, drones, un extintor sonoro; dispositivos para ayudar a la reforestación y el cultivo; dispositivos que reproducen de forma oral el lenguaje de señas; apoyan a la orientación de personas con discapacidad visual a través de vibraciones, entre otros.

Por su parte, Mario Delgado, destacó que en la Nueva Escuela Mexicana “la ciencia y conocimiento caminan juntos, queremos formar ciudadanos con conciencia”, tras enfatizar que mejorar el mundo y ser solidario con los demás es un pilar de la formación.

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Ante autoridades educativas del país y alumnos de bachillerato tecnológico premiados por sus proyectos científicos, subrayó el compromiso de la actual administración en su impulso a la ciencia y el desarrollo. Y citó como ejemplo el avance de proyectos como Olinia e Ixtli.

Reiteró que actualmente los estudiantes reciben apoyos, como las becas, para continuar sus estudios, e incluso, para desarrollar iniciativas como crear un guante inteligentes de señas, el diseño de robots y drones, entre otros.

En el encuentro donde se entregaron 65 reconocimientos a alumnos destacados por sus proyecto científicos, Xóchitl Cruz, joven de Chiapas, presentó su proyecto de calentador de agua con el que se pueden obtener hasta 40 litros de agua usando energía solar.

La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó el reconocimiento del gobierno federal a los estudiantes más destacados en los campos científicos y tecnológicos.

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Por ello, anunció que en enero y febrero 2027 la Secihti emitirá una segunda convocatoria para seleccionar proyectos, a quienes destinarán financiamiento de 50 mil a cien mil pesos, a fin de financiar equipamiento y desarrollo de tecnología.

Agregó que también se logró apoyar a 24 mil niñas, niños y jóvenes que participan en las Olimpiadas Nacionales del Conocimiento y vocaciones científicas. “No hay transformación sin conocimiento, y sin jóvenes que busquen impulsar la ciencia”.

Enfatizó que se realizará un trabajo conjunto con Nafin y la Secretaría de Educación Pública, a fin de impulsar más proyectos y vocaciones científicas.

En tanto, Carlos Torres, director general de Nacional Financiera, informó que se darán dos apoyos. El primero para proteger sus innovaciones. En Nafin se les dará apoyo para el registro de sus diseños, y si es necesario, de patentes, sin costo alguno, así como ofrecerles capacitación en contabilidad, planeación estratégica y servicio al cliente. Además, se les invitará al Programa Jóvenes Innovadores.