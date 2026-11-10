¿Cuál es la hormona que provoca hambre y envía señales al cerebro?

La grelina, conocida como la hormona del hambre, se produce principalmente en el estómago y envía señales al cerebro para estimular el apetito.

¿Sabías que existe una hormona encargada de enviar señales de hambre al cerebro? Se llama grelina y se produce principalmente en el estómago. Su función más conocida es estimular el apetito y avisar al organismo cuándo necesita recibir alimentos.

La grelina es una proteína formada por 28 aminoácidos. Para que pueda cumplir su función, necesita unirse a un ácido graso llamado ácido octanoico. Este proceso permite que la hormona alcance su forma activa, conocida como grelina octanoilada.

Esta transformación ocurre gracias a una enzima llamada grelina O-aciltransferasa, que se encuentra principalmente en el estómago.

De acuerdo con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), fue hasta 1999 cuando se identificó la grelina como el primer ligando natural del receptor GHS-R, relacionado con la liberación de la hormona del crecimiento.

Este receptor también se encuentra en el hipotálamo, una región del cerebro que participa en la regulación del apetito. Cuando la grelina se une a él, activa las señales que provocan la sensación de hambre y le indican al organismo que necesita nutrientes.

¿Qué otras funciones tiene la grelina?

Aunque su principal función está relacionada con el apetito, esta hormona también participa en otros procesos del organismo, entre ellos:

Estimula la liberación de hormonas: interviene en la secreción de la hormona del crecimiento, la prolactina y la hormona adrenocorticotrópica, entre otras.

interviene en la secreción de la hormona del crecimiento, la prolactina y la hormona adrenocorticotrópica, entre otras. Regula los niveles de glucosa: disminuye la liberación de insulina en el páncreas y estimula la producción de glucosa en el hígado.

disminuye la liberación de insulina en el páncreas y estimula la producción de glucosa en el hígado. Influye en el sistema cardiovascular: participa en la regulación de la presión arterial y en el funcionamiento del corazón.

participa en la regulación de la presión arterial y en el funcionamiento del corazón. Favorece la actividad digestiva: estimula la producción de ácido gástrico y los movimientos del estómago, que ayudan a procesar los alimentos.

estimula la producción de ácido gástrico y los movimientos del estómago, que ayudan a procesar los alimentos. Participa en la salud de los huesos: interviene en la formación de células encargadas de producir tejido óseo y en la regulación de la densidad mineral de los huesos.

¿Qué relación tiene la grelina con el ayuno y la obesidad?

Los niveles de grelina en la sangre aumentan cuando una persona lleva varias horas sin comer. Este incremento estimula el apetito y provoca la sensación de hambre, mientras que después de consumir alimentos sus niveles suelen disminuir.

Además de regular el apetito, la grelina participa en otros procesos, como lasecreción de insulina y algunas funciones relacionadas con la memoria.

Debido a su participación en el control del hambre, el peso corporal y el metabolismo, esta hormona es objeto de investigaciones científicas para conocer su posible utilidad en el desarrollo de tratamientos contra la obesidad y otros problemas relacionados con la alimentación.