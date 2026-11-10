México sumó cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar

Guillermo Cortés, tres veces campeón del mundo en taekwondo se llevó la plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. Foto @COM_Mexico

Ciudad de México. Guillermo Cortés, tres veces campeón del mundo en taekwondo (dos en categoría cadete y una en júnior), se llevó la plata en la categoría de -63 kilogramos tras caer por 2-1 ante el jordano Abdallah Alzawahra.

“Me siento agradecido con Dios por la oportunidad de ser medallista olímpico. Fue un tercer round duro, no lo pude sacar, pero a seguir entrenando rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 o los de 2032, con mucho ánimo”, expresó Cortés.

Kato, como le apodan sus amigos, comenzó su camino al podio con una victoria de 2-0 sobre el tunecino Adam Hasnaoui. Después,venció al turco Efe Duzel 2-1 para asegurar su lugar en la final.

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A la plata de Guillermo se sumó el bronce de su compatriota Aline Herrera (-55 kg). La mexiquense protagonizó un cerrado combate ante la tunecina Yasmine Haouani, quien terminó imponiéndose por 2-1, dejando a la mexicana con la presea de bronce.

Atletismo suma dos preseas

El atletismo mexicano logró dos medallas en Dakar en el último día de actividades de la disciplina.

Carlo Cruz, campeón nacional y poseedor del récord mexicano Sub-18 (5,15 m), se convirtió en subcampeón tras obtener el segundo lugar en la prueba de salto con garrocha varonil, donde registró una marca de 4,85 metros.

“Estoy muy emocionado, esta medalla significa mucho para mí porque representa años de trabajo duro y esfuerzo que hoy ha dado sus frutos”, compartió.

El seleccionado rozó el oro al no poder superar la barrera de los 4,95 metros, quedándose el francés Axel Faye con el primer lugar, quien logró dicho salto al segundo intento, mientras que el tailandés Tanakorn Daengmanee finalizó en el tercer sitio con 4,85 metros.

En la rama femenil lució Alison Salinas en el lanzamiento de martillo. La tamaulipeca dio su mejor esfuerzo para lograr el tercer puesto en el campo del Complexe Iba Mar Diop con un registro de 61,52 metros en el sexto intento.

La ucraniana Milaniia Kokhan y la china Xingyue Yang obtuvieron los primeros lugares de honor con distancias de 71,27 y 65,96 metros.