Sheinbaum afirma que deuda del Fobaproa cuesta 50 mil mdp cada dos años al presupuesto público

Colima, Colima.- Para fortalecer su dicho de que “nunca vamos a acabar de pagar” la deuda del rescate bancario de la década de los 90, instrumentado por Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que cada dos años “pagamos del presupuesto público 50 mil millones de pesos al IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, heredero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa)” con bonos.

“Pero eso solo corresponde a una parte de los intereses de esa deuda. El capital y la otra parte de los intereses se tiene que adquirir deuda para pagar el IPAB”, de acuerdo con los datos que le envió el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.



Ya ven -comentó- que “cuando uno adquiere una deuda, se va pagando capital e intereses para ir disminuyendo”. En el caso del Fobaproa “sólo se paga una parte de los intereses con bonos”, sostuvo.

“Por eso sostengo que increíblemente nunca se va a acabar de pagar el Fobaproa, esa fue la irresponsabilidad de aquellos gobiernos del pasado”, al referir que Zedillo fue el sucesor de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en cuyo final de sexenio “vino una crisis económica tremenda. Se devaluó el peso, subieron las tasas de interés, entonces no había recursos en el país”.

Comentó que ya en su gobierno, Zedillo “decidió rescatar a los banqueros y a los grandes empresarios con dinero del pueblo, y a la gente que por ejemplo había comprado un tractor, y de pronto su deuda se fue al cielo y no pudo pagar, no le ayudó”.

“Tuvo que entregar el tractor y a veces hasta su casa y todo lo que tenía. Fue una época donde mucha gente de distintos estratos del país tuvo que migrar a Estados Unidos porque no había opciones en el país”.

Por eso les pregunto: ¿el pueblo de México quiere regresar al pasado? Vamos a seguir en este gobierno, defendiendo la transformación. Ese es el camino.